Hessische Sozialwohnungen: Verbände fordern Anstrengung

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sieht Anzeichen für eine leichte Erholung auf dem angespannten Markt für Sozialwohnungen in Hessen. Mit einem Zuwachs von 1600 zusätzlichen Sozialwohnungen Ende 2022 habe es im zweiten Jahr in Folge einen Aufwärtstrend gegeben, sagte Al-Wazir am Mittwoch in Wiesbaden. Nachdem jahrzehntelang Tausende Sozialwohnungen aus der Bindung fielen, sei nun eine Trendwende geschafft worden. Wohnungspolitik brauche jedoch einen langen Atem. Der Bestand an Sozialwohnungen belief sich Ende 2022 auf insgesamt 82 159 in Hessen.