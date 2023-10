Hessischer Filmpreis: Alexandra Maria Lara geehrt

Der Newcomerpreis geht an Filmemacher Behrooz Karamizade. Die Verleihung findet am 20. Oktober in der Alten Oper in Frankfurt statt. Lara, die seit 2022 auch Präsidentin der Deutschen Filmakademie ist, spielte unter anderem in den Filmen „Der Untergang“, „Rush - Alles für den Sieg“ und „Der Fall Collini“ mit.