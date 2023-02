Hessischer Kulturpreis für Anne Bohnenkamp-Renken

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Frankfurter Literaturprofessorin Anne Bohnenkamp-Renken erhält den Hessischen Kulturpreis für das Jahr 2022. Wie Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, werden damit die Verdienste der Leiterin des Goethehauses und des Deutschen Romantik-Museums in Frankfurt um Literatur und Forschung gewürdigt. „Anne Bohnenkamp-Renken ist eine höchst angesehene Literaturwissenschaftlerin, die mit ihrem unermüdlichen Engagement für Kunst, Kultur und Bildung nicht nur der Stadt Frankfurt, sondern auch ganz Hessen große Dienste erwiesen hat“, sagte Rhein.