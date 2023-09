Hessischer Landesbahn fehlen Züge für „Mittelhessenexpress“

Die HLB will nach Angaben ihres Geschäftsführers Veit Salzmann in einem Übergangskonzept Fahrzeuge aus der eigenen Reserve nutzen sowie Züge des bisherigen Anbieters Deutsche Bahn Regio AG anmieten. Personal steht laut HLB ausreichend zur Verfügung. Die Übernahme der wechselwilligen DB-Beschäftigten sei abgeschlossen und die weiteren Mitarbeiter in Ausbildung. Unter der Regie der DB hatte es auf den vier Regio-Linien zwischen Frankfurt, Dillenburg, Friedberg, Schwalmstadt und Hanau wiederholt Zugausfälle wegen fehlenden Personals gegeben.