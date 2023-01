Hessischer Landesetat mit Neuverschuldung verabschiedet

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Mit einer geplanten Neuverschuldung von 210 Millionen Euro in diesem Jahr hat der hessische Landtag den Doppelhaushalt 2023/2024 verabschiedet. Dem Zahlenwerk stimmten die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen zu. Die Oppositionsfraktionen von SPD, AfD, FDP und Linken votierten bei der Abstimmung am Mittwoch in Wiesbaden dagegen.