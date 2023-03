„Hessischer Zukunftsrat Wirtschaft“ einberufen

Dem „Zukunftsrat Wirtschaft“ gehören Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen, Gewerkschaften, Hochschulen und Forschungseinrichtungen an. Den Vorsitz übernehmen die Vorstandsvorsitzende des Darmstädter Energieversorgers Entega, Marie-Luise Wolff, und der Wirtschaftsprofessor Volker Wieland. Wieland ist geschäftsführender Direktor des Institute for Monetary and Financial Stability (IMFS) an der Frankfurter Goethe-Universität.