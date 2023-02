Hessisches E-Government-Gesetz beschlossen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessen will die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen vorantreiben und einfacher für Bürger sowie Unternehmen gestalten. Mit dem am Donnerstag im hessischen Landtag in Wiesbaden beschlossenen E-Government-Gesetz soll unter anderem die Kommunikation mit Landesbehörden und Kommunen durch Nutzerkonten erweitert werden.