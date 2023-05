Hildegard Knef bis Roy Black: Schlagergottesdienste auf LGS

Fulda (dpa/lhe) - . „Für mich soll's rote Rosen regnen“ oder „Schön ist es auf der Welt zu sein“ - wer kennt nicht diese alten Schlager von Hildegard Knef, Roy Black und Anita? Diese und andere bekannte Lieder stehen im Mittelpunkt eines Schlagergottesdienstes, den die evangelische Kirche an diesem Sonntag (12.00 Uhr) auf der Landesgartenschau (LGS) in Fulda feiern will. Die Bad Hersfelder Pfarrerin Imke Leipold und ihr Chor wollen dabei die Gottesdienstbesucher musikalisch unterhalten und zum Nachdenken anregen. Die Schlagertexte sollten dabei den liturgischen Gestaltungsrahmen für die Feier bilden, erklärte Pfarrerin Leipold der Deutschen Presse-Agentur.