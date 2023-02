Hilfe bei Unterbringung Geflüchteter gefordert

Mühlheim/Bensheim (dpa/lhe) - . Hessens Kommunen stoßen bei der Unterbringung von Geflüchteten zunehmend an ihre Grenzen. Es mangelt an Wohnraum, Geld und Personal. Vor dem Migrationsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen am Donnerstag werden Forderungen nach einer Begrenzung des Zustroms laut. „Die Situation ist sehr schwierig“, sagt David Rauber, Geschäftsführer des Hessischen Städte- und Gemeindebundes. Sie sei ein großer Kraftakt für viele Kommunen - „organisatorisch, personell und finanziell, aber auch mit Blick auf die Akzeptanz in der Bevölkerung“.