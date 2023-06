Hilfe für das Rote Moor in der Rhön

Gersfeld (dpa) - . Das Rote Moor in der Rhön ist - wie zahlreiche weitere Feuchtgebiete bundesweit - stark gefährdet. Der ökologisch wertvolle Lebensraum in der Nähe der hessisch-bayerischen Landesgrenze soll in diesem Sommer renaturiert und wiedervernässt werden. Seit Anfang Juni sind dazu Ehrenamtliche des Bergwaldprojekts im Einsatz. Der Kasseler Regierungspräsident Mark Weinmeister (CDU) sowie Verantwortliche des Unesco-Biosphärenreservats Rhön, des Bergwaldprojekts sowie des Landesbetriebs HessenForst informieren an diesem Freitag (10.00 Uhr) über Hintergründe und die konkreten Arbeiten in dem Feuchtgebiet.