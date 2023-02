Hilfsflug von Lufthansa Cargo für Erdbebenopfer gestartet

SunExpress, ein Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines, hat unterdessen nach eigenen Angaben vom 6. bis 9. Februar bislang 89 Sonderflüge durchgeführt, um Rettungs- und medizinische Teams so schnell wie möglich in das Erdbebengebiet zu bringen. Auch weiterhin solle es Sonderflüge geben, hieß es am Freitag. Bisher seien so rund 4000 Rettungskräfte und medizinisches Personal in die Erdbebenregion befördert worden. Mit den Rückflügen dieser Sonderflüge habe die Fluggesellschaft rund 6000 vom Erdbeben betroffene Menschen evakuiert. Bisher seien rund 104 Tonnen Hilfsgüter transportiert worden, die wie auch der Cargo-Flug gebührenfrei in die Türkei geflogen wurden.