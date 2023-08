Hinz ist gegen landesweite Leinenpflicht für Hunde

Der tierschutzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Florian Schneider, forderte, Hessen sollte dem Beispiel Niedersachsens folgen, wo es in der Brut- und Setzzeit vom 1. April bis 15. Juli eine generelle Anleinpflicht in der freien Landschaft gebe. Ausgenommen seien unter anderem Rettungs- oder Hütehunde. Damit alle Hunde auch in der Zeitspanne der Leinenpflicht artgerecht gehalten werden können, sollten Kommunen Freilaufzonen ausweisen.