Hinz präsentiert Plan für weniger Pestizide zum Naturschutz

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Pflanzenschutzmittel können der Natur schaden - Hessen will daher ihren Einsatz mit einem neuen Plan verringern. „Bis 2030 sollen 30 Prozent weniger Pestizide in Hessen eingesetzt werden“, teilte Umweltministerin Priska Hinz am Montag mit. „Wir müssen den Pestizideinsatz auf den Äckern, aber auch in Gärten und kommunalen Grünflächen reduzieren, um die Artenvielfalt, unsere Ressourcen und damit auch unser Leben und unsere Zukunft zu schützen“, erklärte die Grünen-Politikerin.