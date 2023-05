„Historische Chance“ für Beschränkung von PFAS-Chemikalien

Wiesbaden/Königswinter (dpa/lhe) - . Hessen dringt auf ein bundesweites Signal für eine europaweite Beschränkung sogenannter PFAS-Chemikalien. Bei der Umweltministerkonferenz in dieser Woche in Königswinter bei Bonn trete sie für eine geschlossene Haltung aller ihrer Amtskolleginnen und -kollegen ein, teilte die hessische Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Dienstag mit. Der Vorschlag zur Beschränkung von PFAS-Chemikalien, der derzeit auf europäischer Ebene beraten wird, ist laut Hinz „eine historische Chance, aber seine Umsetzung keineswegs sicher. Deshalb braucht er unbedingt Unterstützung und zwar jetzt.“