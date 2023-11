Historisches Museum zeigt Fotografien von Klemm

Die in Karlsruhe aufgewachsene Klemm kam 1959 - in ihrem 20. Lebensjahr - nach Frankfurt und lebt seither in der Stadt. Von 1970 bis 2005 fotografierte sie für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, in Deutschland und der ganzen Welt. „Nur wenige Aufträge betrafen Frankfurter Ereignisse, wie regelmäßig die Buchmessen“, erklärte Gerchow. „Dennoch wurde sie eine fotografische Beobachterin ihrer Stadt, über 60 Jahre hinweg.“