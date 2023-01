Hitzige Debatte über Aufnahme von Geflüchteten im Landtag

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Innenminister Peter Beuth (CDU) hat Kritik der Opposition an der Asylpolitik der Landesregierung zurückgewiesen. Hessen habe im vergangenen Jahr über 80.000 Menschen aus der Ukraine aufgenommen, sagte Beuth am Donnerstag im hessischen Landtag in Wiesbaden. Dazu seien knapp 18.000 Asylbewerbern aus anderen Ländern aufgenommen worden.