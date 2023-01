Hochwasser an Lahn, Fulda und Eder

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Kräftiger Dauerregen hat am Wochenende die Hochwasserlage in Hessen verschärft. Am Sonntag waren an 31 Pegeln die Meldestufen überschritten, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie mitteilte. Betroffen waren vor allem die Flüsse Lahn, Fulda und Eder. Auch Bäche in der Kinzig-Region und im Taunus führten viel Wasser.