Hochwasserlage bleibt in einzelnen Flüssen angespannt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Hochwassersituation in Teilen von Hessen bleibt angespannt. Am Samstag überschritten einige Pegelstände in Eder, Fulda und Lahn weiterhin die zweite von drei Meldestufen, wie aus einer Übersicht des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden hervorging. Diese Meldestufe bedeutet, dass ufernahe Grundstücke überflutet werden und vereinzelt Keller volllaufen können.