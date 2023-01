Hochwasserlage etwas entspannt: Meldestufen an 21 Pegeln

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Hochwasserlage in Hessen hat sich etwas entspannt. Am Montagvormittag waren an 21 Pegeln die Meldestufen überschritten, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden mitteilte. Die Meldestufe 2 wurde demnach an fünf Stellen erreicht. Reichlich Wasser führten weiterhin insbesondere die Flüsse Lahn, Fulda und Eder, aber auch einzelne Gewässer im Kinzig- und Niddagebiet und im Taunus. Am Wochenende waren an mehr als 30 Pegeln in Hessen Hochwasser-Meldestufen überschritten worden, davon über zehnmal die Meldestufe 2.