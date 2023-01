Hochwasserlage in Hessen entspannt sich

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Hochwasserlage in Hessen hat sich zu Wochenbeginn wieder etwas entspannt. „In den am meisten betroffenen Gebieten an Lahn, Fulda und Eder sind die Scheitelwellen in der Nacht durchgelaufen“, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Montag in Wiesbaden mit. Das Amt ging davon aus, dass sich die Lage mit nachlassendem Regen in den kommenden Tagen entspannt. „Die Hochwasserwellen verlagern sich zunehmend in die Unterläufe - dadurch und durch einzelne Schauer werden allerdings voraussichtlich noch länger Meldestufen überschritten sein.“