Hochzeits-Absage wegen Corona - Streit mit Fotografin

Karlsruhe (dpa) - . Eine Hochzeit in der Corona-Pandemie wird am Donnerstag (9.00 Uhr) zum Fall für den Bundesgerichtshof (BGH). Die Kläger hatten am 1. August 2020 kirchlich heiraten wollen und für diesen Termin im Herbst 2019 eine Fotografin gebucht. Als sich abzeichnete, dass eine Feier mit gut 100 Gästen nicht möglich sein würde, verschob das Paar die Hochzeit um ein Jahr. Fotografieren sollte nun aber der Fotograf, der die standesamtliche Trauung begleitet hatte - er hätte zum ersten Termin nicht gekonnt.