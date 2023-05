Hock neuer Geschäftsführer Sport bei Kickers Offenbach

Offenbach (dpa/lhe) - . Christian Hock wird neuer Geschäftsführer Sport beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wird der 53 Jahre alte frühere Profi bereits in der kommenden Woche seine Arbeit bei den Hessen aufnehmen. „Ich freue mich auf die Herausforderung bei einem so großen Traditionsverein. Ich habe den Bieberer Berg zwei Jahre als Spieler kennenlernen dürfen und weiß daher, welch hohen Stellenwert und was für eine Wucht der Verein in der Region hat“, sagte Hock.