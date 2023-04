Höhere Eierpreise zu Ostern auch in Hessen

Geflügel- und andere Nutztierhalter in Hessen und auch bundesweit sieht der Bauernverband auch angesichts der Tierwohl-Diskussionen in einer schwierigen Lage. Es fehlten klare Vorgaben, in welche Richtung sich das Thema Tierwohl entwickeln solle, sagte die Expertin. Das bremse auch Investitionen der Geflügelbetriebe, die nicht einige Hunderttausend Euro investieren könnten, um kurz darauf festzustellen, dass die Vorgaben schon nicht mehr gelten.