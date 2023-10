Höhere Kosten fressen Gewinne in der Gastronomie

Auch für das Lahntal in Mittelhessen zog eine Sprecherin des regionalen Tourismusverbandes eine positive Bilanz des Sommers. In der Tendenz seien die Gastgeber recht zufrieden gewesen, sagte sie. Die Region profitiere weiter vom Trend, für Urlaube nicht mehr unbedingt ins Ausland zu reisen und könne auch zahlreiche Gäste aus dem Rhein-Main-Gebiet und aus dem Kölner Umland anziehen. „Auch das Wetter spielt uns in die Hände“, sagte die Sprecherin. Nicht mehr jeden Urlauber ziehe es in den Sommerferien in südliche Länder, die teils auch in diesem Jahr Hitzewellen erleben mussten.