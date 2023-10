Höhere Krankenzahl beim Bahn-Personal: Einschränkungen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Im Zugverkehr in Hessen kommt es wegen eines erhöhten Krankenstands bei Bahnmitarbeitern zu Einschränkungen. Ab dieser Woche seien zwischen Worms und Bensheim ersatzweise Busse im Einsatz, teilte eine Bahnsprecherin in Frankfurt mit. Aufgrund von Erkrankungen beim Personal des Stellwerks Offenbach-Ost hätten zudem in der Nacht zum Sonntag die Züge der S8 (Wiesbaden-Hanau) in Frankfurt-Süd gewendet.