Höhere Zinsen beflügeln Commerzbank - Milliardengewinn

Die polnische Tochter hatte Immobilienkredite in Schweizer Franken zu deutlich günstigeren Zinssätzen vergeben als Kredite in der heimischen Währung Zloty. Der Anstieg des Frankenkurses brachte die Kreditnehmer dann bei der Rückzahlung in Schwierigkeiten. Die Commerzbank versucht, die Streitigkeiten durch Vereinbarungen mit betroffenen Kunden beizulegen. Bislang wurden demnach mehr als 8000 Vergleiche geschlossen.