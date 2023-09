Hoeneß warnt vor Darmstadt: „Gladbach kurz aufgefressen“

Stuttgart (dpa) - . Der VfB Stuttgart geht nach seinem starken Saisonstart in der Fußball-Bundesliga als klarer Favorit ins Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98. Trainer Sebastian Hoeneß hat vor der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) aber eindringlich davor gewarnt, den Aufsteiger zu unterschätzen. „Um ehrlich zu sein, war ich sehr froh über das Spiel gegen Gladbach. Jetzt hat auch der Letzte gesehen, dass es sehr viele gute Gründe gibt, warum Darmstadt in der Bundesliga spielt“, sagte der 41-Jährige.