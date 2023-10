Höxter zieht Bilanz: Landesgartenschau mit 622.430 Besucher

Höxter (dpa) - . Die Landesgartenschau in Höxter hat nach dem letzten Tag am Sonntag Bilanz gezogen. 622.430 zahlende Besucher haben die Macher in Ostwestfalen von April bis Mitte Oktober gezählt, teilte Geschäftsführerin Claudia Koch am Mittwoch mit. Das sind deutlich mehr als im Vorfeld prognostiziert. Höxter mit knapp 29.000 Einwohnern hatte mit rund 400.000 Besucherinnen und Besuchern kalkuliert. Mit fast 36.300 Dauerkarten wurde ein neuer Rekord für Landesgartenschauen in Nordrhein-Westfalen aufgestellt.