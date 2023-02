Hoffmann: documenta muss „mutig bleiben“

Die documenta sei in einer Phase, in „der es auch um grundsätzliche Weichenstellungen geht“, sagte Hoffmann. Dabei gehe es neben organisatorischen Veränderungen auch „um die Festlegung von Standards im Umgang mit Kunstfreiheit und ihren Grenzen“. Das Gutachten des Juristen Christoph Möllers zeige, wie hoch der Wert der Kunstfreiheit in Deutschland ist. „Auf der Basis dessen, was wir da lesen, kann man stärkeren Einfluss von der Politik auf den kuratorisch-künstlerischen Bereich nicht erwarten. Das ist eine gute Nachricht.“