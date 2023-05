Hoffnung: Stürmer Kolo Muani schließt Verbleib nicht aus

Vor Verkündigung einer endgültigen Entscheidung will er am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) gegen RB Leipzig den DFB-Pokal in Berlin gewinnen. „Das Finale ist für uns wichtig. Man geht da nicht nur rein, sondern will es gewinnen“, betonte Kolo Muani, der vor seinen Wechsel an den Main mit dem FC Nantes in seiner Heimat Pokalsieger geworden war.