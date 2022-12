Hofheimer Demo: Verwaltungsgericht Frankfurt rügt Auflagen

Frankfurt/Hofheim (dpa/lhe) - . Das Verwaltungsgericht Frankfurt hat Auflagen für eine Demonstration in Hofheim (Main-Taunus-Kreis) als rechtswidrig beanstandet. Ein Bündnis namens „Main-Taunus - Deine Stimme gegen Rechts“ hatte am 3. September 2022 in Hofheim eine Demo organisiert und die Auflagen der Stadt nachträglich überprüfen lassen. Dort bekamen die Veranstalter am 20. Dezember recht, wie eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts am Donnerstag bestätigte.