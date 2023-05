Hohe Haftstrafe für mutmaßlichen PKK-Funktionär gefordert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach mehr als einem Jahr Verhandlungsdauer steht in Frankfurt ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Funktionär der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vor dem Abschluss. Der 58-Jährige soll nach dem Antrag der Bundesanwaltschaft zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt werden. Die Verteidigung beantragte dagegen am Dienstag vor dem Oberlandesgericht Freispruch. Der Staatsschutzsenat will am Donnerstag das Urteil verkünden.