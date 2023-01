Hohe Haftstrafe nach Handel mit mehr als 300 Kg Rauschgift

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wegen schwunghaften Handels mit insgesamt mehr als 300 Kilogramm verschiedener Drogen ist ein 33-jähriger Mann am Dienstag vom Landgericht Frankfurt zu fünf Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Die Strafkammer ging von zehn einzelnen Taten aus, bei denen der Angeklagte größere Mengen an Haschisch und Marihuana sowie ein Kilogramm Kokain weiterverkauft hatte. Der Handel wurde unter anderem in Offenbach und Bad Homburg betrieben. Der Täter bediente sich dabei diverser Internet-Plattformen.