Hoher Sachschaden durch Brand im Wohnzimmer

Bad Schwalbach (dpa/lhe) - . Ein Schaden in Höhe von etwa 150.000 Euro ist am ersten Weihnachtstag durch einen Brand im Wohnzimmer eines Hauses in Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus-Kreis) entstanden. Die Ursache für das Feuer im Erdgeschoss ist noch unklar, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Es sei zu einer starken Rauchentwicklung in dem Einfamilienhaus gekommen. Die Bewohner waren den Angaben zufolge nicht zu Hause, das Feuer wurde durch Nachbarn gemeldet. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen.