Hoher Schaden bei Brand in Frankfurter Entsorgungsbetrieb

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein Brand auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs in Frankfurt hat Feuerwehr und Rettungskräfte in der Nacht zum Dienstag in Atem gehalten. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Sie schätzte den Schaden auf mehrere hunderttausend Euro. Der Rauch hatte so stark gequalmt, dass laut Feuerwehr Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten sollten. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand den Angaben zufolge nicht.