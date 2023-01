Hoher Schaden bei Brand von Fachwerkhaus

Schauenburg (dpa/lhe) - . Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Schauenburg (Landkreis Kassel) ist ein hoher Schaden entstanden. Nach ersten Schätzungen liegt er im unteren sechsstelligen Bereich, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Verletzte gab es bei dem Feuer am Montagabend nicht. Die Bewohner - eine fünfköpfige Familie - waren nicht zu Hause.