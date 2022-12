Hoher Schaden durch Brand von mehreren Autos in Pohlheim

Pohlheim (dpa/lhe) - . Ein Schaden von mehreren 100.000 Euro ist beim Brand von sechs Fahrzeugen im mittelhessischen Pohlheim (Landkreis Gießen) entstanden. Die Autos hätten in und vor einer Scheune gestanden, die auch als Werkstatt genutzt wurde, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag in Gießen. Die Ursache für das Feuer am Sonntagabend sei noch unklar. Die Ermittlungen liefen.