Hollerbach sorgt mit Dreierpack für Wehen-Sieg

Hollerbach hatte bereits in der Partie gegen die Spielvereinigung Bayreuth drei Treffer erzielt. Mit dem Sieg festigte Wehen den dritten Platz, der momentan zum direkten Aufstieg berechtigt. Denn der SC Freiburg II als Tabellenzweiter darf nicht aufsteigen. Der Matchwinner der Hessen erzielte seine Tore gegen Ingolstadt in der 13., 20. und 47. Minute. Kianz Froese (84.) stellte per Foulelfmeter den Endstand her. Pascal Testroet (24.) hatte für die Gäste zum zwischenzeitlichen Anschluss getroffen.