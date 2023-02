Holztransporter bei Bad Schwalbach umgekippt

Bad Schwalbach (dpa/lhe) – . Ein Holztransporter ist am Montagmorgen bei Bad Schwalbach aus noch unklarer Ursache von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Die Bundesstraße 260 war bis mittags in beide Richtungen gesperrt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Feuerwehr habe den Fahrer aus der Fahrerkabine des Lastwagens befreit. Er sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Schadenshöhe sei noch nicht bekannt.