Hopp kann sich Alltagsjob neben dem Darts-Sport vorstellen

Bei der Super League in Bitburg hat der 27-Jährige ab diesem Dienstag die letzte Chance auf ein Ticket für die WM in London (ab 15. Dezember). Der Hesse Hopp hatte mit 16 Jahren im Alexandra Palace debütiert und wurde früher als „deutsches Wunderkind“ bezeichnet. In den vergangenen Jahren ging es sportlich steil bergab. Hopp hat derzeit keine sogenannte Tour-Card, die zur Teilnahme an vielen wichtigen Turnieren berechtigt.