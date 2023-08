Hotel-Neubau an der Sababurg soll klimafreundlich werden

Hofgeismar (dpa/lhe) - . An der nordhessischen Sababurg soll in den kommenden Jahren ein klimafreundlicher Neubau für ein Hotel und Restaurant entstehen. Am Mittwoch stellten Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) und Thomas Platte, Direktor des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen (LBIH), die Pläne auf dem sogenannten Dornröschenschloss im Reinhardswald vor. „Wir investieren hier in ein Kulturgut, einen Tourismusmagneten - und auch in wirtschaftliche Perspektiven für den ländlichen Raum“, sagte Boddenberg laut Mitteilung.