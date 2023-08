Hotelbetrüger erhält Bewährung: Belege gefälscht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach einer Serie von Hotelbetrügereien ist ein 50 Jahre alter Mann am Dienstag vom Amtsgericht Frankfurt zu einem Jahr und acht Monaten Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der Angeklagte war mehrfach von seiner Lebensgefährtin nach Streitereien vor die Tür der gemeinsam bewohnten Wohnung gesetzt worden. Um nicht auf der Straße übernachten zu müssen, mietete er sich daraufhin in sechs Fällen in Geschäftshotels ein - ohne Geld, dafür aber mit gefälschten Kostenübernahmeerklärungen angeblicher Arbeitgeber. Nach der letzten Tat im März dieses Jahres wurde er festgenommen.