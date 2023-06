hr-Bigband startet zum letzten Mal mit ihrem Chefdirigenten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die hr-Bigband startet in die letzte Spielzeit mit dem langjährigen Chefdirigenten Jim McNeely. Nach elf Jahren wird er sich am Ende der kommenden Saison von der Band verabschieden. Den Saisonauftakt bildet ein Auftritt zusammen mit der Sängerin Joy Denalane beim diesjährigen Europa Open Air an der Weseler Werft in Frankfurt. Zum Abschluss der Saison will McNeely ein neues Werk für die hr-Bigband schreiben.