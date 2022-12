HR erwartet 2023 Fehlbetrag von 44 Millionen Euro

Laut Intendant Hager muss sich der HR völlig neu aufstellen, um auch künftig seinem Auftrag gerecht werden zu können: „Wir werden in den kommenden zehn Jahren erleben, dass die digitale die lineare Mediennutzung einholt. Außerdem werden unsere verfügbaren Ressourcen durch Inflation und Preisanstieg faktisch weniger.“ Entsprechend werde der HR kleiner werden, vor allem beim linearen Programm, und damit insgesamt flexibler. „Damit das gut gelingt, schauen wir auf die interne Organisationsstruktur und Budgetverteilung und werden uns künftig noch stärker an den Bedürfnissen und Ansprüchen unseres Publikums orientieren“, erklärte Hager. Die HR-Angebote müssten für die Menschen in Hessen relevant bleiben: „Das ist am Ende unsere wichtigste Legitimation.“