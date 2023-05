Hr-Sinfonieorchester: Vertrag mit Chefdirigent verlängert

Fazil Say wird in der kommenden Spielzeit als Pianist und Komponist in Frankfurt zu erleben sein - unter anderem im Klavier-Duo mit Altinoglu. Dass ein Franzose mit armenischen Wurzeln und ein Türke gemeinsam Musik machen können, sei „ein großartiges Zeichen“, so Altinogliu. „Es ist für mich sehr wichtig zu zeigen, dass klassische Musik für alle da ist und alle zusammenspielen können.“