HSV erkämpft im Spitzenspiel bei Darmstadt 98 ein 1:1

Darmstadt (dpa) - . Der Hamburger SV hat im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga mit einem 1:1 (1:0) einen Punkt beim Tabellenführer SV Darmstadt 98 erkämpft. Im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Samstagabend erzielte Ransford-Yeboah Königsdörffer (4. Minute) die Führung. Den Ausgleich schoss vor 16.800 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor Filip Stojilkovic (81.). Damit blieben die Darmstädter im 21. Liga-Spiel nacheinander ungeschlagen.