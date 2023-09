Hubschrauber unterstützt Bauarbeiten der Bahn in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Schwere Strommasten in der Luft: Mit Hilfe eines Hubschraubers sind am Donnerstag die Bauarbeiten für eine neue S-Bahntrasse in Frankfurt fortgesetzt worden. Der spezielle Rotex-Lastenhubschrauber flog 25 neue Oberleitungsmasten zu der Baustelle zwischen den Frankfurter Stadtteilen Ginnheim und Eschersheim, wie die Deutsche Bahn mitteilte.