Hunderte Frankfurter begrüßen das neue Jahr am Mainufer

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Hunderte Frankfurter haben am Mainufer das neue Jahr begrüßt. Schon deutlich vor Mitternacht stiegen Feuerwerksraketen in den Himmel, am Main, auf dem Römerberg und in der Innenstadt knallten Böllerschüsse. Nach zwei Pandemie-Jahren mit Beschränkungen und Auflagen ließen es die Feiernden in der Mainmetropole buchstäblich krachen. Wie viele unter freiem Himmel feierten, konnte die Polizei zunächst noch nicht beziffern.