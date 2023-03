Hunderte Frankfurter Fußball-Fans ziehen durch Neapel

Im Vorfeld des Achtelfinal-Rückspiels hatte es große Sorgen vor Ausschreitungen und Randale gegeben. Fans aus Frankfurt wurde deshalb von der Präfektur Neapel verboten, am Abend ins Stadion zu gehen. Die Eintracht strich zudem Sonderflieger nach Süditalien. Dennoch reisten Hunderte Anhänger nach Neapel. Am Dienstagabend waren einige von ihnen dabei in einem Bus mit Leuchtraketen beschossen worden.