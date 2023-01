Hunderte protestieren gegen Rodung in Fechenheimer Wald

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Mehrere hundert Menschen haben am Samstag in Frankfurt gegen die geplante Rodung im Fechenheimer Wald im Osten der Mainmetropole demonstriert. „Wald statt Asphalt“, skandierten sie immer wieder, und „Fecher bleibt“. Dem geplanten Ausbau der A66 mit dem Riederwaldtunnel könnten dort rund 1000 Bäume zum Opfer fallen. In Redebeiträgen vor Beginn der Kundgebung wurde auf die bereits hohe Kohlendioxidbelastung und die schlechte Luftqualität in der Mainmetropole hingewiesen.